Ed Sheeran bouwt zwembad bij ouderlijk huis

De 26-jarige zanger wil dat zijn ouders nog lang en gezond leven, dus probeert hij hen wat meer te laten bewegen. Hij vertelt aan the Sun: "Ik denk dat iedereen van mijn leeftijd zich druk maakt om de gezondheid van zijn of haar ouders. Ik heb een crosstrainer voor ze gekocht en heb een zwembad laten bouwen."

"Ze trainen en zwemmen nu elke dag. Ik wil dat ze nog veel tijd kunnen doorbrengen met hun kleinkinderen" vervolgt Ed.

Zelf lijkt hij minder bezig met zijn eigen gezondheid, want hij heeft bij zijn eigen huis een pub laten bouwen. Recent vertelde Ed daarover: "Ik heb een pub laten bouwen. Hiervoor had ik een bar waarbij je een biertje kon tappen, maar nu kan ik verschillende soorten bier tappen, dat is best cool."