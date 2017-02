..want Jessie Jazz is in de video alleen te zien in lingerie, terwijl ze koffie drinkt en zo te zien een ontbijtje aan het klaarmaken is. "Funny Sunday vibes", schrijft ze bij de video op Instagram.

Niet iedereen is even blij mee de video. "Stomste video ooit", reageert een volger. "Ja want ik roer ook altijd in lingerie in lege pannen", aldus een een andere volger.