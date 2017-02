Drake bekritiseert Grammy's

"Ondanks dat Hotling Bling geen rapnummer is, is het de enige categorie waar ze me zien. Misschien omdat ik in het verleden rapnummers heb gemaakt, of omdat ik donker ben. Ik ben er nog niet uit hoe dat zit. Ik heb twee prijzen gewonnen, maar ik wil ze niet eens, omdat het gek voelt om een of andere reden", aldus Drake in een interview op Soundcloud tegen dj Semtex.

Bovendien was de Canadees niet aanwezig bij de uitreiking van de Grammy's. Hij moest zelf optreden, maar de organisatie van de Grammy's had hem gevraagd of hij die optredens wilde afzeggen. "We zijn geconditioneerd om te denken dat dit de echte waardering is van wat we bereikt hebben. Je hebt te maken met een groepje mensen, die gewoon mensen zijn aan het einde van de dag", sluit hij een beetje cryptisch af.