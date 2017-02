Beelden overval Kim Kardashian gepubliceerd

De Franse televisiezender TF1 publiceert naast deze foto's ook beelden van een beveiligingscamera, waarop meerdere verdachten te zien zijn.

Op de foto's zijn Kim's slaap- en badkamer te zien, de tape die gebruikt is om haar handen vast te binden en de prop die ze in haar mond zouden hebben gestopt, zodat ze geen geluid kon maken.

De beelden van de beveiligingscamera tonen een aantal van de verdachten die elkaar meerdere keren na de overval ontmoeten in een café. Uit een Frans politierapport blijkt dat de overvallers schuilnamen en codewoorden gebruikten wanneer zij over de beroving spraken.

Eerder deze maand is Kim naar New York afgereisd om een getuigenis af te leggen. In januari zijn er zeventien verdachten opgepakt.