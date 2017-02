‘Waylon is NIET de vierde Topper’

Namen die nu nog circuleren zijn die van FRANS BAUER, van wie gezegd wordt dat hij ook hij net als De Toppers naar SBS6 overstapt, en die van ANDRÉ HAZES en JAN SMIT. Eerstgenoemde heeft echter al zijn eigen concerten en straks nog de Holland Zingt Hazes-avonden. Jan Smit is weliswaar druk met zijn Duitse groep KLUBBB3 met FLORIAN SILBEREISEN en CHRISTOFF maar die tour eindigt toevallig al op 6 mei in Oberhausen, drie weken voordat de Toppers in de Amsterdam ArenA neerstrijken.

‘Het was een leuke poging van Carlo om Gerard uit de tent te lokken en waarschijnlijk denkt hij ook dat hem dat is gelukt. Maar Gerard verstaat de kunst van het rookgordijnen opwerpen als geen ander. Toen ze ‘De Toppers in Ahoy’ gingen aankondigden, zette hij ook iedereen op het verkeerde spoor.’

Waylon is het niet, blijven Frans, André en Jan over!