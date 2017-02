James Blunt eert 'moeder' Carrie Fisher

James vertelt in The Sunday Times dat Carrie hem een slaapplek aanbood toen hij naar Los Angeles kwam om Back To Bedlam op te nemen. Hij nam in een piano, die in haar badkamer stond, zijn hit Goodbye My Lover op. Ook herinnert hij zich in de krant dat de actrice voor de grap een kartonnen prinses Leia in zijn slaapkamer zette. Daarom schreef ze haar geboortedatum en een sterfdatum. "Ik kan me niet meer herinneren wat het was, maar ergens rond deze tijd, want ik weet nog dat ik het veel te vroeg vond", aldus de zanger.

De twee bleven erg goed bevriend. Carrie was zelfs de peetmoeder van de zoon van James die vorig jaar werd geboren. "Het verdrietigste is nog dat mijn zoon nooit degene zal leren kennen die voor mij de speciaalste persoon van allemaal was."