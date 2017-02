Politiefoto's overval Kim opgedoken

Op de foto's is onder meer de tape te zien waarmee Kims mond werd afgeplakt, en het materiaal waarmee zij werd vastgebonden. Zender TFI toonde ook een digitale reconstructie van de overval en beveiligingsbeelden waarop de vermoedelijke daders te zien zijn.

In januari pakte de Franse politie tien mannen op in verband met betrokkenheid bij de overval, waarbij miljoenen aan sieraden werd buitgemaakt. Eén van de gestolen juwelen is een ring die rond de vier miljoen waard is. Kim legde eerder deze maand in New York een verklaring af tegenover een Franse rechter.