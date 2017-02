'Tom Cruise kan Scientology stoppen'

De The King Of Queens-ster presenteert momenteel de docuserie Scientology And The Aftermath, waarin ze samen met andere ex-leden de organisatie onder de loep neemt. In een interview met Bill Maher dit weekend legde ze uit hoe prominent de positie van Tom inmiddels is binnen de kerk. Op de vraag van de presentator of de acteur in zijn eentje een einde zou kunnen maken aan Scientology, antwoordde ze: "Hij zou dit kunnen stoppen. Correct. Ze vertellen iedereen daar dat hij de wereld verandert en redt, en de meeste mensen geloven dat."

Leah zegde Scientology in 2013 na bijna 35 jaar vaarwel. Ze beweert dat leden van de kerk worden gehersenspoeld. "Dat had ik toen niet door, omdat we elke dag tweeënhalf uur moesten studeren, minimaal. We moesten van alles opzoeken en werden getoetst over de beleidsregels van Scientology."

Na de start van de docuserie, gaf Scientology een verklaring over Leah. "Ze exploiteert haar voormalige religie, voormalige vrienden en beroemdheden voor het geld, de aandacht en de kans om er weer toe te doen", aldus de organisatie.