Nieuwe liefde voor Paris Hilton

Volgens een bron van E! zijn de twee inderdaad aan het daten. "Ze vinden elkaar heel leuk, maar doen het rustig aan", aldus de insider. Chris, die te zien was in de The Amazing Spider-Man-films en speelt in serie The Leftovers, en Paris werden eerder op de dag ook al hand in hand gespot op het vliegveld van Los Angeles.

Paris plaatste bij de Valentijnsboodschap op Twitter een foto van zichzelf met haar nieuwe vlam. Niet veel later postte ze nog een kiekje waarop ze samen met Chris staat. Daarbij schreef ze: "Het beste gevoel is als iemand naar je kijkt alsof je magisch bent."

Chris was eerder verloofd met model Hanna Beth, Paris beëindigde vorig jaar haar relatie met de Oostenrijkse zakenman Thomas Gross.