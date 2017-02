Beyoncé en Jay-Z bij All Star-wedstrijd

Beyoncé is zwanger van een tweeling, maar dat weerhield haar niet haar man te vergezellen naar de wedstrijd in New Orleans. Ook rapper Black Thought was bij de All Star-wedstrijd en kwam Beyoncé en Jay Z gedag zeggen.

De 66e editie van 'West' tegen 'East' in het Smoothie King Center eindigde in 192-182. Dat is een recordaantal punten in de jaarlijkse galawedstrijd, waarin het draait om vermaak en niet om verdedigen. Anthony Davis, basketballer van New Orleans Pelicans, maakte liefst 52 punten, een record in de All Star-wedstrijd.