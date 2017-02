De laatste keer dat McCartney en Starr samen de studio in doken was in 2010, voor het album Y Not van Ringo. McCartney speelde basgitaar op het nummer Peace Dream en zong mee op Walk With Me, waarvoor Ringo in eerste instantie Paul had gevraagd ook de baspartij te spelen. Maar toen deze het nummer had gehoord zei hij: "Ik weet niet of ik hiervoor wel de bas wil spelen. Maar ik denk wel dat ik een stukje kan meezingen."

And look out Joe W. came out to play what a day I'm having peace and love.

"Ringo en ik keken elkaar aan en gaven Paul de microfoon. Hij zong zijn partij en het klonk fantastisch. Het maakte de song echt af. Het was geweldig", vertelt producer en geluidstechnicus Bruce Sugar aan Billboard.

Even later postte Ringo, geboren als Richard Starkey, een foto waarop ook gitarist van The Eagles, Joe Walsh te zien is. "Kijk nou, Joe W. is erbij gekomen om mee te spelen. Wát een dag, peace and love."