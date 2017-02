In het spotje van Centraal Beheer maken de kijkers kennis met Mark, Margreet en hun twee zoontjes tijdens een vakantie in de Verenigde Staten. Een straatdief ziet kans de tas van Margreet weg te grissen, maar hij wordt op zijn vlucht ingerekend door de bekende worstelaar, die daarmee maar al te graag de show steelt en daarbij de straatrover uit het oog verliest.

De 63-jarige Terry Gene Bollea, beter bekend als Hulk Hogan, zette met Hulkamania het World Wrestling Entertainment op de kaart, daarna was hij te zien in zijn reality-serie Hogan Knows Best.

De commercial Hulk verschijnt vanaf zaterdag februari op televisie. Het is alweer de zestigste variant in de reeks Even Apeldoorn bellen. In de vorige zag rapper Young D zijn gloednieuwe auto van de berg rollen.