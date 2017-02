Dat meldt Quote. Volgens een medewerker die anoniem wil blijven is het merk "sinds december technisch failliet" en gingen "de banken" daarop een koper zoeken. De tegenvallende resultaten zouden vooral komen door onderdeel ST. Studio, een nieuwe formule die zich richt op een iets oudere doelgroep.

Volgens Olcay klopt daar helemaal niets van. "Het klopt wel dat ST.Studio nog niet winstgevend is, maar we zijn pas één jaar bezig. Supertrash als geheel draait miljoenen aan omzet, en behaalt een winstpercentage van 12 procent."

Het probleem ligt volgens haar aan een mislukte bankoverstap. "We hadden onze huisbank ingewisseld voor een buitenlandse bank omdat we dachten met een andere betaalmethode beter internationaal overweg te kunnen. Dat bleek helaas niet het geval."

Inmiddels is het Supertrash-hoofdkantoor in de Bijlmer voor 1,1 miljoen euro verkocht aan een Belgische zakenpartner en zijn een aantal kledingwinkels gesloten, waaronder de vestiging in Haarlem.

De injectie van enkele miljoenen komt voor de helft van Olcay zelf, waardoor de meerderheid van de aandelen in haar bezit blijft. Ze is dan ook niet van plan haar plekje af te staan. "Ik ga nergens heen hoor, anders zou ik het wel zeggen!"