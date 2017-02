Felipe werd met 21 saluutschoten welkom geheten op de militaire academie, waar hij in de jaren tachtig werd opgeleid. Ook zijn vader koning Juan Carlos werd getraind in Zaragoza, hij was van 1955 tot 1957 een van de cadetten.

Na het officiële welkom werden onderscheidingen en decoraties uitgedeeld. Vervolgens gaven de koning en de directeur-generaal van de Academia General Militar een toespraak en vond een militaire parade plaats. Daaraan namen ook 25 militaire voertuigen deel, wat volgens Spaanse media een primeur was.

Hoewel de Academia General Militar maandag zijn 75e verjaardag vierde, is hij al veel ouder. Het militaire opleidingsinstituut werd in 1882 gesticht onder koning Alfonso XII. De academie sloot echter tot twee keer toe zijn deuren: in 1893 en in 1931. In 1942, 75 jaar geleden, werden weer cadetten aangenomen.