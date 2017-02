De televisiepresentator toonde maandag de schade op Instagram.

"Brand afgelopen nacht in huis. Gelukkig is iedereen oké", schreef Seacrest bij een foto waarop verkoolde huisraad te zien is. Ook bedankte hij de brandweer van Beverly Hills. De brand zou zijn ontstaan door kortsluiting, aldus een bron tegen The Hollywood Reporter.