Een verrassing was de diagnose niet voor David, wiens opa en moeder ook dement werden. “Ik ontkende het, maar wist eigenlijk ook wel dat het me te wachten stond”, vertelt de zanger.

Het nieuws komt daags na een opmerkelijk en veelbesproken optreden van David. Zondagavond mompelde David in plaats van dat hij zong, vergat hij zijn tekst en stond hij wiebelig op zijn benen. Gefluisterd werd dat de zanger, die jarenlang verslaafd was aan alcohol, dronken was.

Nu hij steeds meer gezondheidsproblemen krijgt, heeft David besloten te stoppen met toeren. Hij wil zich focussen op zijn ‘gezondheid en geluk’. “Ik wil focussen op wat ik ben, wie ik ben en wie ik ben geweest, zonder afleidingen. Ik wil liefhebben. Ik wil van het leven genieten.”