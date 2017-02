De afgelopen dagen werd er al flink gespeculeerd over wie de vierde plek in zou nemen. Zo liet Gerard doorschemeren dat het Waylon zou zien die hen zou vergezellen, maar dat bleek niet zo te zijn. Daarna werd vrij snel duidelijk dat het tussen André Hazes jr., Frans Bauer en Jan Smit zou gaan. Het werd dus laatstgenoemde.

“Ik ben ongelofelijk blij dat ik vanaf volgend jaar echt officieel Topper ben”, vertelt Jan in RTL Late Night. “Ik kan dit jaar een beetje inwerken. Volgend jaar ben ik eindelijk de vierde Topper. Daar heb ik jaren naar uitgekeken en nu is het eindelijk zo ver."

Hij hoopt nog jaren samen te kunnen werken met René, Gerard en Jeroen. Dat hij groot fan van De Toppers is, is geen geheim. “Hij heeft geen aflevering gemist”, weet opper-Topper René. “Hij is al die jaren geweest. Hij is van huis uit zo’n Toppers-fan en hij is ook te gast geweest.”

Het betekent wel dat er een drukke tijd voor Jan aanbreekt, die op dit moment tourt met KLUBB3. Die tour eindigt op 6 mei in Oberhausen, drie weken voor de Toppers-concerten.

Het thema van dit jaar is: Wild West, Thuis Best. De dresscode is country rood met glitters. De Toppers geven twee concerten op vrijdag 26 mei en zaterdag 27 mei.