Jennifer Lopez niet op zoek naar jonge mannen

"Stop! Ten eerste: ik datet niet per se jongere mannen", zegt Jennifer (47) in een clip van de uitzending na een vraag van Ellen. "Mannen hoeven niet jonger te zijn, daar gaat het niet om. Ik kom mensen tegen. Als ik met ze uitga, ga ik met ze uit. Als ik ze leuk vind, dan vind ik ze leuk. En zo niet, dan niet. Het gaat om de persoon, wie ze zijn. Het heeft niets met leeftijd te maken."

Volgens J.Lo is haar reputatie alleen gebaseerd op haar relatie met de achttien jaar jongere Beau 'Casper' Smart, met wie ze vijf jaar was. "Dat was de eerste keer dat ik iets had met een man die jonger was dan ik, en ik werd meteen gelabeld."

Ellen vraagt de zangeres in de show ook naar haar relatie met Drake (30). Jennifer bevestigt noch ontkent. "We brengen alleen wat tijd met elkaar door. Hij wilde dat ik op een nummer zong en dat stuurde hij, dat heb ik gedaan en nu hebben we een lied samen."