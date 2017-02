Roger Waters wil optreden op grens VS en Mexico

Al ver voordat hij daadwerkelijk de verkiezingen zou winnen, riep Trump dat hij 'een muur ging bouwen en dat de Mexicanen 'm gingen betalen'. Of hij deze belofte gaat waarmaken richting zijn kiezers, is nog maar de vraag, want het is nogal een ambitieus project. Rogers wil nu als tegengeluid The Wall uit 1979 live opvoeren op ongeveer de plek waar deze muur moet komen.

Het is zeker niet de eerste keer dat de basgitarist het best verkochte Pink Floyd-album ooit inzet om zijn politieke opvattingen te uiten. In 1990 vierde hij in Berlijn - op de plek waar het een jaar eerder neerging - de val van De Muur door het album live op te voeren.

"En het is nu weer erg relevant door het gepraat van Trump over het bouwen van een muur en het creëren van een vijandige sfeer tussen religies en rassen. Muziek is een legitieke manier om protest te uiten. Wij muzikanten hebben het recht, de plicht zelfs om onze mond open te doen en ons uit te spreken", zegt hij tegen AFP.