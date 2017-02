Dat vertelde de oud-voetballer aan RTL.

“Het is een leuk nummertje, maar niet voor mij”, zegt Andy. “Ik ben geen zanger.” Andy scoorde in 2014 een hit met het nummer, maar daar lijkt hij zelf niet zo heel blij mee. “Het is een schande voor de muziekindustrie”, zegt hij lachend.

Tijdens de voorstelling bracht Andy het nummer en dat ging volgens hem best aardig. Na afloop vertelde hij dat hij niet zenuwachtig was. “Het was wel leuk om te doen, maar ik was blij dat het klaar was.” Andy hoopt dat hij het nummer nooit meer hoeft te zingen.