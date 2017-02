Dat vertelt hij aan RTL. André had dan ook geen moeite om ja te zeggen toen hij werd gevraagd.

Het was eigenlijk de bedoeling dat Martine Bijl de presentatie weer op zich zou nemen, maar ze voelt zich nog niet genoeg hersteld voor de klus. Dat liet ze eerder weten via Omroep MAX. Volgens André gaat het overigens heel goed met Martine. Ze is herstellende van de gevolgen van de hersenbloeding die haar in september 2015 trof.

André vertelde uit te kijken naar het nieuwe seizoen van Heel Holland Bakt. “Het was een hele leuke ploeg om mee samen te werken”, zei hij over het eerste seizoen. “Ik kwam op een rijdende trein terecht. Ik kende toen niemand, maar nu wel.” Dat maakt het volgens hem nog leuker.