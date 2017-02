"We zijn door het dolle heen. We houden erg veel van kinderen en zijn blij dat we nu eindelijk ons eigen gezin kunnen stichten", zo laat het koppel weten aan Entertainment Tonight.

Jason: "Ik kijk erg uit naar de eerste woordjes en de eerste stapjes. Het wordt een fantastische reis waar we deel van mogen uitmaken."

Het geslacht van het kindje willen ze nog even geheim houden. Naar verluidt onthullen ze dat aan vrienden en familie op een feest in maart. Ashley is uitgerekend in augustus.

In de serie The Hills had Jason een relatie met Lauren.