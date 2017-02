Volgens Pitchfork moet het een megaproject worden. Er is inmiddels een crowdfundactie gestart.

Het beeld van een metershoge bliksemflits moet in de Londense wijk Brixton verrijzen. De fans zijn geïnspireerd door de hoes van het album Aladin Sane. Op de cover staat Bowie afgebeeld met een bliksemflits op zijn gezicht geschilderd.

Via de crowdfundactie willen de initiatiefnemers de benodigde 1,2 miljoen euro bijeen harken om het eerbetoon neer te zetten. De autoriteiten steunen het project en enkele lokale kunstenaars hebben hun medewerking toegezegd. Via de site Crowdfunder kunnen mensen geld doneren. Op dinsdagavond was er al bijna 20.000 pond, ruim 23.000 euro binnen. De actie loopt nog 28 dagen.