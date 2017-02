Dat meldt The Hollywood Reporter dinsdag.

De 32-jarige acteur zal de rol van Maximus op zich nemen. "Iwan is charmant en kan tegelijkertijd gemeen en onverwachts gevaarlijk zijn. Dat is precies wat we zoeken om het karakter tot leven te brengen. We zijn erg blij om hem aan boord te hebben", aldus Marvel.

De serie Inhumans vertelt over een groep helden die elk een eigen bijzondere superkracht bezitten. De comicreeks werd ooit bedacht door Stan Lee en Jack Kirby, de geestelijk vaders van de meeste Marvel-helden.

De eerste twee afleveringen worden gemaakt door de Nederlandse producent en filmmaker Reiné, die ook de hitfilm Michiel de Ruyter regisseerde. Deze afleveringen worden begin september in meer dan duizend IMAX-bioscopen over de hele wereld vertoond, waaronder ook in Nederland. De rest van de serie is te zien op ABC.