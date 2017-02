Nu is dat een foto waarop Stella en Esther er precies hetzelfde uitzien. Madonna heeft ze allebei een zwart trainingspak van Adidas aangetrokken. Op hun hoofd dragen ze een goudkleurige strik. "Today's Blessing brought to you by Adidas!", schrijft de popster erbij.

Eerder deelde ze al een schattige video waarop de twee zingend te zien zijn.

De adoptie is niet onomstreden. Zo beweert de biologische vader van de meisjes namelijk dat hij niet wist dat zijn kinderen definitief het land zouden verlaten.