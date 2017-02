Dat bekende de actrice maandagavond in The Late Show van Stephan Colbert.

Uma kreeg de kans om een van de weinige vrouwelijke karakters in de filmreeks te mogen spelen, maar sloeg deze af. De rol ging uiteindelijk naar Miranda Otto. "Het is een van de slechtste beslissingen die ik ooit heb gemaakt," gaf de 46-jarige actrice tegenover Colbert toe. Het aanbod kwam vlak na de geboorte van Uma's eerste kind. Enige tijd daarna kreeg ze een rol in Quentin Tarantino's film Kill Bill.

De trilogie Lord of the Rings was een ongekend succes. De filmreeks won zeventien Oscars en leverde omgerekend zo'n 3 miljard euro op.