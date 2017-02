Het voorval gebeurde dit weekend op de internationale luchthaven van Orlando-Melbourne. Melania sprak daar een groot publiek toe. Als ze wacht totdat het stil geworden is, is duidelijk te zien dat ze glimlacht. Totdat Donald achter haar langs loopt en zijn hand kort op haar bovenarm legt. Haar gezicht verstrakt en ze schrikt zichtbaar. Melania wendt haar gezicht naar beneden toe voordat ze zich herpakt.

Het is niet de eerste keer dat de First Lady niet blij lijkt in het bijzijn van haar man. Twee weken geleden keek ze al erg verdrietig toen de president niet hand in hand met haar wilde lopen.

Een ingewijde van Us Weekly vertelde eerder ook al dat Melania ongelukkig is, omdat ze in de droom van haar man Donald leeft en niet in die van zichzelf.