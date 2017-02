Nieuwe boek Kluun doet het goed

DJ kwam vorige week nieuw binnen op plek 29 in de lijst van de zestig bestverkochte boeken. In de roman krijgt hoofdpersonage Kluun, die het niet meezit, een gouden kans om voor de nieuwe tv-show Lonely@TheTop een reportage te maken over DJ Thor, een jeugdvriend van hem. DJ Thor woont in een wereld van privévliegtuigen, vip-rooms en designerdrugs.

Naast DJ zijn er nog twee nieuwkomers in de Top 10. De Cock en de moord op maat van Peter Römer staat deze week op de vierde plaats. Bert Wagendorp komt daarnaast nieuw binnen op plaats negen met de roman Masser Brock.