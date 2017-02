Dat vertelt ze aan Shownieuws. Pauline, bekend van Echte Gooische Meisjes, heeft het nieuws bewust tot nu toe voor zich gehouden. "Ik heb het voor mijn vriendenkring en intimi eigenlijk niet geheim gehouden, maar ik had er nog geen behoefte aan om op het openbaar op Instagram of op Facebook te vermelden, omdat ik gewoon in die bubbel even wilde zitten nog."

Bij de 12 weken-echo is vastgesteld dat het waarschijnlijk een jongetje wordt. "Ze dachten aan een knobbeltje te zien dat het weer een jongen wordt, maar dat is dan een schatting van 75 procent. 2 maart weet ik het officieel."

Pauline en haar man Harmen hebben al een zoontje van bijna twee jaar, Reinier.