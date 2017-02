premium

Jort Kelder laat ‘het volk’ debatteren

34 min geleden

In het nieuwe programma ‘De stelling van Nederland’ geeft Jort Kelder doodnormale Nederlanders de kans hun zegje te doen over actuele zaken. In de eerste aflevering, die woensdag 1 maart te zien is op NPO 1, stelt Jort in Rotterdam de vraag: is dit mijn Nederland nog wel?