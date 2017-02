premium

Ook Sjors, Wiet en Jack keren terug in GTST

1 uur geleden

Martine Hafkamp is niet de enige oude bekende die volgende week weer opduikt in Goede tijden, slechte tijden. Ook Sjors Langeveld en Wiet en Jack van Houten keren terug in de soap, werd woensdag bekendgemaakt in bij RTL.