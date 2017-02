Tweede editie Ilse DeLange’s Tuckerville

"Ik ben heel trots dat ik het eindelijk kan vertellen", glunderde Ilse aan tafel bij De Wereld Draait Door. "We hebben er drie jaar aan gewerkt." De zangeres, die de eerste Tuckerville in de Grolsch Veste organiseerde, is blij met de nieuwe locatie. "Ik heb een plek gevonden waar we in tegenstelling tot de toch wat klinische omgeving van het stadion tussen de bomen zitten."

Voor de tweede editie wist Ilse Triggerfinger, Racoon en “natuurlijk” Douwe Bob te strikken. “Als je aan rootsmuziek denkt, denk je aan Douwe.” Net als in 2014 staat ook Ilse zelf weer op het podium, met The Common Linnets.

Ook een aantal onbekende artiesten krijgt de kans op te treden in Enschede. “Ik vind het mooi dat we nieuw talent een podium kunnen bieden. Het is best lastig om met het genre waar ik van hou op de radio te komen of podia te vinden. Ik vind het belangrijk om iets terug te doen.”