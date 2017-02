Meisje uit The Ring ondervraagd door politie

Daveigh werd gezien toen ze een een man - die blijkbaar stervende was - naar het ziekenhuis bracht. Nadat ze hem bij het ziekenhuis in Los Angeles had gedumpt, ging ze er snel vandoor volgens TMZ.

Toen de man buiten het ziekenhuis gevonden werd door personeel, was hij inmiddels al overleden. Volgens de entertainmentsite had een bron de politie verteld dat Daveigh enkele uren voor het overlijden van de man, nog met hem was gezien. Toen de politie haar naam ging checken, bleek dat er nog een aanhoudingsbevel uitstond. Daarop werd ze woensdag gearresteerd.

Maar desondanks zou ze NIET een verdachte zijn in de zaak rond de dood van de man. De politie zou gezegd hebben dat het gaat om een mogelijke overdosis. Daveigh zou hem juist zo snel mogelijk naar het huis ziekenhuis hebben proberen te krijgen.