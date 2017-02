David werd - enkele uren nadat hij van Canada naar Groot-Brittannië was gevlogen - zo snel mogelijk naar een Londense tandarts gebracht. Daar werd zijn voortand hersteld.

"David is geen aansteller en je hoorde hem er verder niet over. Hij nam het als een man. Er was ook geen reden tot paniek omdat even zijn mooie looks kwijt was, waar hij een fortuin mee heeft verdiend. Maar men maakte zich wel even zorgen", aldus een ingewijde tegen The Sun.

Dat Becks viel, was wellicht niet zo verwonderlijk. De Britse ex-voetballer stond voor het eerst op een snowboard. Tijdens zijn voetbalcarrière was dat immers verboden.