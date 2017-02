Mathilde: ik heb geen hart van steen

Mathilde, die donderdag haar bezoek afrondt, werkte ooit zelf als jongvolwassene - lang voor haar koninklijke leven - in sloppenwijken en hoopt dat haar kinderen ook zo'n kans krijgen. "Het is mijn droom dat Elisabeth in mijn voetsporen treedt. Maar eerst moet ze de school afmaken", aldus de koningin tegen Het Nieuwsblad.

In Laos nam Mathilde de leefomstandigheden van met name kinderen onder de loep. Er is sprake van chronische ondervoeding en veel meisjes zijn uitgesloten van onderwijs. De koningin die eerder onder meer Haïti bezocht na de aardbeving daar en Japan na de tsunami, raakt niet gewend aan dat leed, zo vertelde ze.

Besef

"Nooit, ook niet na al die jaren. Het beeld dat me uit deze missie het meest zal bijblijven, is dat van een ondervoede baby. Ze leek één maand oud, maar was in werkelijkheid negen maanden. Dat kindje kan toch nooit die groeiachterstand inhalen? Ja, ik zag al veel leed, maar nee, onverschillig ben ik niet geworden. Integendeel, het maakt me alleen maar gevoeliger. Ik heb geen hart van steen."

Haar kinderen krijgen ook een uitgebreid verslag van de reis, om hen het besef bij te brengen dat ze in België in welvaart opgroeien. "Via telefoon heb ik al met mijn man mijn ervaringen gedeeld. En bij mijn thuiskomst zal ik mijn kinderen bijpraten. Ik denk dat ik meer dan één dag nodig zal hebben. Ze moeten beseffen wat de problemen hier zijn, maar ook in België. Gelukkig stel ik vast dat ze op jonge leeftijd al sociaal geëngageerd zijn en vrijwilligerswerk doen. Ze delen maaltijden uit aan daklozen en helpen kinderen met een handicap."