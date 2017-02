Vriend 'redde' leven van Fockeline Ouwerkerk

"Het was onze eerste date en ik voelde me niet lekker. Ik dacht alleen maar: 'Die jongen moet weg, want ik ga zo overgeven en dat is echt niet spannend'. Maar hij had door dat het niet goed met me ging en bracht me naar huis. 'Ga maar weg', zei ik. 'Het komt wel goed'. Maar hij voelde aan dat ik hulp nodig had en zei: 'Ik blijf'", zegt de actrice in VROUW.

En dat Joeri bleef, bleek niet onterecht. "Ik werd 's nachts wakker in de gang. Was ik buiten bewustzijn geraakt! Hij heeft me naar het ziekenhuis gebracht; daar bleek dat ik een inwendige bloeding had en ik werd meteen naar de operatiezaal gereden. Als hij er die nacht niet was geweest, weet ik niet hoe het was afgelopen. Waarschijnlijk was ik gewoon weer in mijn bed gaan liggen, met alle gevolgen van dien."

Fockeline vervolgt haar verhaal. "Terwijl ik onder narcose was, heeft hij mijn ouders gebeld: 'Hallo, Ik ben Joeri en ik was op date met uw dochter en die is dus eh...ziek geworden'. Hoe lief is dat? Het was naar en superromantisch tegelijkertijd. De verpleegster zei, toen ik uit narcose kwam - 'Ik zou hem houden'. En dat heb ik gedaan. Hij heeft me op mijn slechtst gezien en is toch gebleven. Dat betekent toch wel wat."