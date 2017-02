Rico Verhoeven voorbeeld voor Sharon Doorson

“Rico is een duidelijk voorbeeld. Hij heeft zijn titel gehaald en daar heel hard voor moeten vechten. Heel veel dingen moeten laten voor zijn carrière”, zei Sharon tegen RTL. “Ik vind hem heel inspirerend, hoe je ergens voor kan vechten en dan letterlijk de trofee in handen hebt.”

Golden Trophy is een persoonlijk nummer voor Sharon. “Het is een powerballad waarin ik vertel dat eigenlijk iedereen wel een soort van battle heeft in het leven en dat je moet strijden. Soms denk ik ook: jeetje hoe ga ik het doen?! Maar dan zie ik de trofee voor me een weet ik waarvoor ik het doe.”

Sharon denkt dat heel veel mensen zich herkennen in haar nieuwe single, waarvan de video op 10 maart verschijnt. Dat geldt ook voor Rico. “Toen ik het nummer voor het eerst hoorde, kreeg ik echt kippenvel.”