Het nieuws van de geboorte werd wereldkundig gemaakt door Priyanka Chopra, collega van Jake in de hitserie Quantico. De tegenspeelster zette een foto van het pasgeboren kindje op haar Twitter. Bij het kiekje schreef de actrice: "Gefeliciteerd Jake en Stephanie McLaughlin met de nieuwste toevoeging aan de familie. Freya is prachtig. Welkom kleine meid!"

Congrats Jake and Stephanie Mclaughlin for the new addition to your family..Freya is beautiful. Welcome baby girl. #rowen #reagan #logan pic.twitter.com/kxbYXrV9gj