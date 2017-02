Roel van Velzen vertolkt rol Judas in The Passion

Op de website van de EO reageert Roel van Velzen op zijn rol. “Wat je ook gelooft, Jezus was een voorvechter van oprechtheid, moed, liefde, respect, eerlijkheid. Zo zou iedereen willen zijn. Dat vind ik het mooie van hem. The Passion wordt ieder jaar groter en beter. Dat is super gaaf om te zien. Ik denk dat mensen het fijn vinden om – juist in deze tijd – bij elkaar te komen. De wereld staat in brand, maar met Pasen is er een verhaal dat ons hoop geeft.”

Eerder werd al bekend dat Dwight Dissels de rol van Jezus vertolkt. Daarnaast spelen ook Omri Tindal (Petrus), Kefah Allush (Verslaggever), Elske DeWall (Maria) en Johnny Kraaijkamp jr. (Pilatus) een rol. Bij Jinek werd ook bekend gemaakt dat Remco Veldhuis de verteller van het verhaal The Passion in Leeuwarden is.