Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Guus Meeuwis bij Holland zingt Hazes

Gisteren, 23:42

Guus Meeuwis is volgende maand van de partij tijdens Holland zingt Hazes. Fred van Leer, als co-producent en stylist betrokken bij de Hazes-concerten, praatte donderdag zijn mond voorbij in Shownieuws. Bronnen rond de concertreeks bevestigen dat Guus een van de geheime gastartiesten is.