'Tom Daley had anderhalf jaar affaire met model'

31 min geleden

Schoonspringer Tom Daley (22) en zijn verloofde Dustin Lance Black (42) hadden waarschijnlijk flink wat te bespreken nadat in de Britse roddelpers het verhaal verscheen dat de olympiër vreemd was gegaan. Daley plaatste een video van het stel op Instagram, waarin ze zeggen dat alles prima tussen hen gaat. Volgens de Britse krant The Daily Mail spelen de twee echter mooi weer.