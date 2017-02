Sterren komen op voor jonge transgenders

President Obama verplichtte scholen om transgenders de vrijheid te geven om bijvoorbeeld zelf te kiezen naar welk toilet ze willen gaan. Dit nadat in sommige staten transgenders werden gedwongen naar de WC te gaan van het geslacht waar ze mee zijn geboren. Een aantal transgenders stapte vervolgens naar de rechter. Het Amerikaanse Hooggerechtshof buigt zich in maart over de kwestie.

Perry, die zich hardmaakt voor de rechten van LGBTQ-jongeren, riep transgenders op hulp te zoeken: "Transgendervrienden, als je het moeilijk hebt vanavond neem dan contact op met het Trevor Project en Translifeline. Gelijkheid voor iedereen!", twitterde ze.

Trans friend, if you are struggling tonight, please reach out to @TrevorProject and @Translifeline. Equality for all! #ISTANDWITHGAVIN pic.twitter.com/bgipj0rmqg — KATY PERRY (@katyperry) 23 februari 2017

Ook Girls-actrice Lena Dunham liet van zich horen. "Laten we strijden tegen haat en onwetendheid met liefde voor jonge transgenders die het al moeilijk genoeg hebben en onze steun nodig hebben om te groeien en te bloeien", schreef Dunham op Twitter.

Let's fight hate & ignorance with love for trans teens, who are already facing steep odds and who need our support to grow and THRIVE. — Lena Dunham (@lenadunham) 23 februari 2017

Jackie Evancho

Trump kreeg ook kritiek uit onverwachte hoek. America's Got Talent-zangeres Jackie Evancho, die op de inauguratie van Trump het Amerikaanse volkslied zong, vroeg de president via Twitter om een ontmoeting met haar en haar transgender-zus. "Donald Trump u gaf mij de eer te zingen bij uw inauguratie. Geef mij en mijn zus alstublieft de eer met u te praten over transgenderrechten", schreef ze.

. @realDonaldTrump u gave me the honor 2 sing at your inauguration. Pls give me & my sis the honor 2 meet with u 2 talk #transgender rghts ❤ — jackie evancho (@jackieevancho) 23 februari 2017

De woordvoerder van het Witte Huis, Sean Spicer, zei dat president Trump de bescherming wilde schrappen omdat hij vindt dat het geen taak is van de federale overheid en staten en scholen zelf moeten kunnen beslissen over hoe ze omgaan met jonge transgenders. Ook liet hij weten dat Trump bereidt is om Evancho te ontvangen, naar aanleiding van haar verzoek via Twitter.