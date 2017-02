In eerste instantie lijkt het erop dat Justin niets doorheeft van zijn 'ongelukje'. In zijn grijze joggingbroek loopt de 22-jarige hitmachine door de straten van Hollywood, nonchalant slurpend aan zijn hipstersapje, terwijl hij zich vooral bekommert om zijn telefoon.

De Amerikaanse entertainmentsites waren duidelijk wél bij de pinken. Er werd flink op los gespeculeerd en uiteindelijk was vrijwel iedereen op internet het met elkaar eens: Bieber heeft in zijn broek geplast. Als een reporter - gewapend met een camera - de zanger benadert, houdt Justin de kaken stijf op elkaar en stapt hij stoïcijns in zijn auto.

Someone got me flowers and I was driving, made a turn, and the water spilled on my dick area...Didn't bother me if it made ya laugh nice! — Justin Bieber (@justinbieber) 24 februari 2017

Gelukkig duurt het niet lang voordat het popicoon, die zijn haren onlangs heeft gebleekt, dan toch op alle ontstane commotie reageert. Op Twitter schrijft hij: "Ik heb van iemand bloemen gekregen en toen ik met mijn auto een bocht maakte, viel er water over mijn broek. Ik zit er echt niet mee als jullie hierom moeten lachen hoor!"

You ain't cool unless you pee your pants Een bericht gedeeld door Justin Bieber (@justinbieber) op 23 Feb 2017 om 12:58 PST

Vervolgens deelt de Love Yourself-zanger nóg een post op social media. Dit keer een foto van het bewuste moment, met daarnaast een screenshot uit de film Billy Madison. In deze komedie plast acteur Adam Sandler in zijn broek en zegt hij: "Je bent niet cool, tenzij je in je broek plast." Met deze tekst - You ain't cool unless you pee your pants - weet Justin dan toch met een knipoog een eind te maken aan Peeber-Gate.