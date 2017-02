Jan Kooijman is er daar dus één van, zo onthult Bastiaan Ragas, producent van de eenmalige voorstelling, aan Privé. 'De grap is dat we hiermee laten zien dat Joke nog elke man kan krijgen en ze hebben natuurlijk al eerder samengewerkt. Tussen 2009 en 2011 speelde ze zijn moeder in Goede Tijden, Slechte Tijden. Ik heb er vertrouwen die twee er samen een feest van gaan maken. Jan bewees immers vorig jaar in It takes Two niet onverdienstelijk te kunnen zingen.'

"Het klinkt misschien een beetje raar maar het is toch echt zo, ik begin gewoon weer aan een jongere man", aldus Joke. "Ik doe het met Jan Kooijman en daar verheug ik me enorm op. Om met hem te gaan zingen dan, welteverstaan."

Naast Jan en Gerard zal ook een buitenlandse artiest zijn of haar opwachting maken maar wie dat is willen Bastiaan en Joke nog even geheim houden. Wel geeft laatstgenoemde aan dat er naast liedjes ook verhalen verteld zullen worden. "Ik ben hier begonnen op het moment dat de eerste paal van dit theater in de grond geslagen werd. Een mooi moment om nog eens terug te blikken op een halve eeuw als artiest."