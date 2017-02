Karl Lagerfeld boos op Meryl Streep

Volgens de modeontwerper was hij al druk bezig om een jurk voor Streep te ontwerpen, toen haar team ineens de stekker eruit trok. "Ik had een sketch gemaakt en we begonnen de jurk al te produceren", zegt hij tegen Women's Wear Daily. Maar volgens de wereldberoemde designer wilde de actrice zijn ontwerp niet meer omdat een ander merk ineens geld bood. "Ga niet verder met de jurk, we hebben iemand gevonden die wil betalen", kreeg Lagerfeld te horen van haar team.

Maar een woordvoerder van Streep claimt tegen Hollywood Reporter dat hier niets van waar is. Het zou tegen de moraal zijn van de drievoudige Oscar-winnares om geld aan te nemen voor een jurk op de rode loper.

Voor Meryl is het de 20ste keer dat ze genomineerd is voor een Oscar. Ze neemt het op tegen Natalie Portman en Emma Stone in de categorie Beste Actrice. Portman is favoriet voor het beeldje.