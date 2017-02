Lionel Richie stelt na operatie concerten uit

Richie kampte al langer met pijnlijke knieproblemen en is daar afgelopen maand aan geopereerd. Door complicaties zou de wond niet naar verwachting zijn hersteld, meldt TMZ op basis van ingewijden.

De voormalig Commodores-zanger zou op 15 maart in Baltimore beginnen aan zijn concerten met Mariah Carey. Door het uitstel is nu het plan om de tour van 35 concerten in de zomer te laten beginnen. Na Baltimore zal het gelegenheidsduo onder meer op podia in Chicago, New York, Boston, Detroit in de Hollywood Bowl staan.