China en Denemarken hebben de handen ineengeslagen op het gebied van toerisme. Met een aantal evenementen in beide landen wordt geprobeerd meer toeristen te trekken. Bijkomend voordeel is dat de Chinezen meer over de Denen leren en andersom.

Vrijdag werd in Peking officieel het startschot gegeven voor het Deens-Chinese toerismejaar. Frederik was daar niet bij, hij moet in Denemarken blijven omdat zijn moeder, koningin Margrethe, het land uit is. Tot 6 maart is hij regent.