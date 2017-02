Witte Huis-petitie Lubach gesneuveld

Een petitie op petitions.whitehouse.gov moet in een maand tijd minimaal 100.000 keer getekend worden om een onderwerp op de agenda van het Witte Huis te kunnen zetten. De petitie ’America first, make Netherlands second because they requested it!’ werd echter slechts 67.986 keer getekend.

Het inmiddels wereldberoemde filmpje van Zondag met Lubach waarin Nederland zich voorstelde aan Trump werd op 22 januari uitgezonden. Twee dagen later verscheen op de site van de Amerikaanse overheid een petitie om Nederland op de tweede plaats te zetten. Aanvankelijk bleef de teller op 1 steken, een euvel waar meerdere petities mee kampen sinds het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump.