Ed Sheeran krijgt eremetaal in Amsterdam

Ed kreeg twee platina platen en een portret van Lego. Voor de eerste singles van zijn nieuwe plaat ÷ (Divide) kreeg Ed eremetaal. Castle On The Hill bereikte in Nederland de platina status. Shape Of You, dat tegelijk verscheen, was zelfs goed voor dubbel platina. „Wat ontzettend cool, bedankt”, reageerde Ed.

Volgens de singer-songwriter zijn Shape Of You en Castle On The Hill, dat wereldwijd grote hits werden, niet de beste nummer van ÷. „Als je het album hoort, denk je: ja, hij had gelijk”, beloofde Ed. „Deze nummers lagen voor de hand als eerste singles, het zijn lekkere radiosongs. Maar de beste nummers komen nog.” ÷ verschijnt volgende week vrijdag.

Niet veel later had Humberto Tan nog een verrassing voor Ed: een enorm portret gemaakt van Lego-blokjes. Ook dat vond Ed, groot fan van Lego, ’te gek’.