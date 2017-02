"Bari (Bar-ee) Najma Ali", schreef Mahershala bij een kiekje van zijn vrouw Amatus Sami-Karim die de kleine een kus geeft. Mahershala en Amatus maakten in december bekend dat hun eerste kind op komst was, een maand later kreeg de acteur te horen dat hij in de race is voor een Oscar.

De prestigieuze filmprijzen worden zondagnacht uitgereikt. Mahershala is genomineerd in de categorie beste acteur in een bijrol. Moonlight maakt in totaal kans op acht Oscars, waaronder die voor beste film.